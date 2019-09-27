وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسوّي وضعية عقارات دولية فلاحية بـ 10 ولايات

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،الهادي الماكني، تخص قائمة المنتفعين ببرنامج تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عملا بالأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحيـة.وتتعلق هذه الأوامر بقائمة المعنيين بتسوية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة و بن عروس و القيروان و سيدي بوزيد و صفاقس و الكاف و زغوان و نابل و بنزرت و تونس عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.و تأتي هذه التسوية بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.و تدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.