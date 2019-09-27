وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسوّي وضعية عقارات دولية فلاحية بـ 10 ولايات

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،الهادي الماكني، تخص قائمة المنتفعين ببرنامج تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عملا بالأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحيـة.
وتتعلق هذه الأوامر بقائمة المعنيين بتسوية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة و بن عروس و القيروان و سيدي بوزيد و صفاقس و الكاف و زغوان و نابل و بنزرت و تونس عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.
و تأتي هذه التسوية بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.
و تدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.
وتتعلق هذه الأوامر بقائمة المعنيين بتسوية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة و بن عروس و القيروان و سيدي بوزيد و صفاقس و الكاف و زغوان و نابل و بنزرت و تونس عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.
و تأتي هذه التسوية بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.
و تدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.
En continu
- Hier 23:03 كل الطرق تؤدي إلى باردو...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:35
|12:17
|06:11
|04:44
|
27°
|27°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-22
|30°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 938) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 957) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 309) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 038) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 273) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 459) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 70 857) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 844) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 509) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 449) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 287) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 373) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 796) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 786) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 584) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 120) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 119) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 870) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 982) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 262) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur:مصر.. تجمع مؤيد للسيسي واحتجاجات نادرة ومحدودة ضده