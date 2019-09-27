مجلس الوزراء يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لعقارات دولية في ولايات بن عروس و أريانة و قفصة لإنجاز مساكن اجتماعية

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 على أوامر مشاريع قدّمها وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،الهادي الماكني، وذلك في إطار إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتمكين العائلات محدودة الدخل من الانتفاع بهذا البرنامج.
وتتعلق هذه الأوامر بالتفويت في قطع أرض بالدينار الرمزي كائنة بكل من ولايات بن عروس و أريانة و قفصة.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في المدّة القريبة القادمة وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة.
وتتعلق هذه الأوامر بالتفويت في قطع أرض بالدينار الرمزي كائنة بكل من ولايات بن عروس و أريانة و قفصة.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في المدّة القريبة القادمة وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة.
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Par:mandhouj (France )
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