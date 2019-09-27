على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي مسؤول في حملة الزبيدي بكأس ماء

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- خصّصت حلقة الأربعاء 25 سبتمبر من برنامج النقاش على قناة فرنس 24 للحديث عمّا تعيشه الساحة السياسية في تونس في الآونة الأخيرة وتساؤلات المطروحة عن خارطة التحالفات في الانتخابات.واختار الإعلامي توفيق مجيّد مقدّم البرنامج، استضافة كل من عضو مجلس نواب الشعب خولة بن عائشة وهالة علولو رئيسة قائمة حركة تحيا تونس في دائرة فرنسا1، سيدة الونيسي رئيسة قائمة حركة النهضة في دائرة فرنسا 1 بالإضافة إلى معز بن علي المنسق العام لحملة المترشح للرئاسة عبد الكريم الزبيدي في أوروبا.وبحسب موقع Business news حدثت مناوشة بعد انتهاء البرنامج بين معز بن علي المنسق العام لحملة عبد الكريم الزبيدي بأوروبا وهالة علولو رئيسة قائمة حركة تحيا تونس عن دائرة فرنسا 1، واحتدمت المناقشة وتطورت إلى تبادل العنف حيث رمت كوبًا من الماء في وجه معز بن علي منسق حملة الزبيدي.