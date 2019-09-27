قيس سعيد: لم أطالب بمراجعة علاقتنا الاستراتيجية بفرنسا ولا يمكن الغاء الاتفاقيات معها

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي قيس سعيد في حوار على القناة الوطنية ان ما روج عنه بانه سيطالب بمراجعة علاقات تونس مع فرنسا هو من باب التشويه.
واضاف قيس سعيد " ليس لي موقف صدامي مع فرنسا وعلاقتنا معها تبقى علاقة استراتيجية ولا يمكن الغاء الاتفاقيات التي ستستمر.
وتابع قيس سعيد " تحدثت مع الجانب الاوروبي على ضرورة مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس وفي نفس الوقت مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 17 سبتمبر تأهل المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.
واضاف قيس سعيد " ليس لي موقف صدامي مع فرنسا وعلاقتنا معها تبقى علاقة استراتيجية ولا يمكن الغاء الاتفاقيات التي ستستمر.
وتابع قيس سعيد " تحدثت مع الجانب الاوروبي على ضرورة مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس وفي نفس الوقت مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 17 سبتمبر تأهل المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.
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Par:karimyousef (France )
Sur: قيس سعيد: يتحدّثون عن دعم خارجي ويريدون تقزيم الشعب لأنهم لم يفهموا اللحظة التاريخية التي نعيشها