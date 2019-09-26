قيس سعيّد تعليقا على قضية المثلية الجنسية : هل هذه قضيتنا في تونس ؟ هل يقبل الرجل في تونس أن يأتيه رجل ليخطبه في ابنه ؟

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- أكّد الخميس 26 سبتمبر، الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، أنه لا مجال للتراجع عن الحقوق والحريات وقال "سندعم الحريات ونحميها ولا مجال للتراجع فيها اطلاقا".وفي حواره الخاص على القناة الوطنية، استعرض قيس سعيّد مجدّدا موقفه من قضية المثلية الجنسية وشدّد على أن جميع المواطنين أحرار في فضائهم الخاص ومطالبون بالالتزام بمجموعة من القيم في الفضاء العام.وأوضح قائلا "الفضاء الخاص لا دخل للسلطة فيه لكن الفضاء العام فيه مجموعة من القيم التي يجب المحافظة عليها داخل المجتمع فالفضاء العام ملك للعموم". وصرّح مستنكرا "عندما تسعى للمحافظة على القيم وعلى التوازن في المجتمع ستجد من يصفك بأنك رجعي" واستدرك مستغربا "لكن هل القضية في تونس اليوم هي المثلية الجنسية؟ أليس هذا زيغا عن القضايا الرئيسية".وجدّد تأكيده على أن المبدأ العام هو الحرية وقال "هؤلاء أحرار لكن علينا أن نحفظ القيم" وقال متسائلا " هل يقبل أحدنا أن يأتي رجل يخطبه في ابنه؟؟ هل هناك من يريدنا أن نصل لهذا في تونس؟؟".وشدّد سعيّد على أن البعد الكوني لحقوق الانسان يحترم ويراعي القيم السائدة في كل المجتمع حيث أن لكل مجتمع خصوصياته ومرجعياته وفق تعبيره.