جريدة ''الصريح'': شعبية القروي في السجن كبيرة والمساجين يطالبون باطلاق سراحه ويدعون لانتخابه

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - أثارت الخميس 26 سبتمبر، جريدة الصريح، موجة ساخرة على موقع الفايسبوك بعد نشرها مقالا مقتضبا لا يخلو من الدعاية للمرشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
وتحدّثت الصحيفة عن شعبية كبيرة أصبح يتمتّع بها نبيل القروي في السجن حتى أن المساجين يطالبون باطلاق سراحه ليتمتع بحقه في القيام بحملته الانتخابية.
وحسب الصحيفة التي يبدو أن لها أعينا ساهرة في المرناقية فإن المساجين دعوا عائلاتهم إلى انتخاب نبيل القروي.
وقال النشطاء ساخرين هذا ليس غريب عن صحيفة صالح الحاجة الذي قد يكتب في الأيام القادمة مقالا عن القروي بعنوان "لماذا نحبّه؟"
وتحدّثت الصحيفة عن شعبية كبيرة أصبح يتمتّع بها نبيل القروي في السجن حتى أن المساجين يطالبون باطلاق سراحه ليتمتع بحقه في القيام بحملته الانتخابية.
وحسب الصحيفة التي يبدو أن لها أعينا ساهرة في المرناقية فإن المساجين دعوا عائلاتهم إلى انتخاب نبيل القروي.
وقال النشطاء ساخرين هذا ليس غريب عن صحيفة صالح الحاجة الذي قد يكتب في الأيام القادمة مقالا عن القروي بعنوان "لماذا نحبّه؟"
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Par:Matouchi ( )
Sur: بالقاضي للمرايحي، شنيّة السيادة وشنوة يزيدنا استرجاع الثروات؟؟ والمرايحي يرد : الحكاية حكاية شرف يا عندك ... يا ما عندكش