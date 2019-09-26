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الصحبي سمارة: نبيل القروي لا يحمل مشروع سياسي والأخطر أن يصل الى سدة الحكم

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي الصحبي سمارة الأربعاء 25 سبتمبر أن المرشح الرئاسي للدور الثاني نبيل القروي لا يحمل مشروع سياسي بل أن نتائج التصويت الى حققها هي ردة فعل شعبي على تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية من توفير الصحة والتعليم والمساعدات المالية لضعاف الحال.
وأضاف الصحبي سمارة خلال استضافته في برنامج حواري على قناة حنبعل " ردة فعل الناخب التونسي ليست ايمانا بقدرات نبيل القروي وانما معاقبة الحكومة"، مضيفا " خطير أن يصل نبيل القروي الى سدة الحكم".
وتابع الصحبي سمارة " أعتقد أن المرشح قيس سعيد صاحب رؤية وتوجهات تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189846

Mandhouj  (France)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 15h 25m |           
الشعب دوره لعبه ، و التشريعية ستكون بألوان تدفع الدولة لتضطلع أحسن بمهامها الاجتماعية.



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