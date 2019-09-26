مهدي بن غربية: قضية تونيسار لوبانة تكررها اطراف سياسية ورجال اعمال منافسون

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب تحيا تونس مهدي بن غربية ان الاتهامات التي تعرض لها في قضية التونيسار تعود لسنة 2013 وتم التحقيق فيه عبر درجات تقاضي في مستوياتها الثلاثة.واضاف مهدي بن غربية في تصريح لموقع بنزرت أف أم " القضية تعود للصراعات اثناء احتجاجات 2013 حيث تم نشرها لاسباب سياسية متابعا " "الوبانة هذي" يعاد نشرها عبر صفحات يتم تمويلها لتشويهي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.وتابع مهدي بن غربية "لا استبعد تورط اطراف سياسية في محاولة تشويهي نظرا لدوري في منافستها متابعا " لم اتعامل يوما مع القطاع العام وكل تعاملاتي في القطاع الخاص.وحول قضية الادوية قال بن غربية " هذه المسالة قلة تربية لاني جلبت دواء لامي من الخارج وقد توفيت بسبب المرض".