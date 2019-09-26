سيف الدين مخلوف يعاتب سمير الوافي... لماذا تكذب على نفسك وعلى شخصي وعلى مشاهديك

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - في رسالة فايسبوكية عاتب سيف الدين مخلوف الاعلامي سمير الوافي وقال أنه غالط المشاهدين بالتغطية على سبب انسحابه من برنامجه بالإدعاء بأنه كان ضيفا لجزء واحد فقط .. وأن خروجه كان مبرمجا منذ البداية !!!
وكتب أن سمير الوافي كذب على المشاهدين .. وفعل كل شيء حتى يترك التجمعيين على راحتهم في حلقة مساء أمس
وكانت حلقة أمس شهدت مشادة كلامية بين سيف الدين مخلوف وعياض الودرني
وكتب سيف الدين مخلوف التدوينة التالية:
" لست أدري لماذا كذب سمير الوافي على نفسه وعلى شخصي وعلى مشاهديه ..؟؟
ولماذا حاول التغطية على سبب انسحابي من برنامجه بالإدعاء بأنني كنت ضيفا لجزء واحد فقط .. وأن خروجي كان مبرمجا منذ البداية !!!
الحقيقة أنني كنت مبرمجا كضيف رئيسي .. وكان هذا هو ما صرح لي به سمير الوافي نفسه منذ أن تمت الدعوة من حوالي أسبوع .. وبدليل أنني جلست في الكرسي المخصص تقليديا للضيف الأساسي ..
وكان من المتفق قبل الحلقة أن يتم تعويض الفنان رؤوف بن يغلان بذلك الوشقة المتخصص في الخيال العلمي والشعوذة السياسية .. والذي رفض حتى رد السلام عندما وصلت وسلمت على الجميع .. وفهمت منذ البداية بأنه تجمعي من أجبن ما خلقت تونس .. وجادّة عليه لوبانة أني متطرف وإرهابي وثمة ريسك كبير نفجر روحي في الأشكال إلّي كيفو ههههههههه
على كل سمير الوافي كذب عليكم .. وأكيد فهمتو انو عمل كل شيء باش يخلي التجمعيين على راحتهم .. وعمل كل شيء باش ما يخلينيش نتكلم على راحتي .. ومع كل ذلك وبفضل الله سبحانو .. شوفتو الفرق بين نسبة المشاهدة عندما تتكلم الثورة .. ونسبة المشاهدة عندما .. يترهدن الأزلام"
وكتب أن سمير الوافي كذب على المشاهدين .. وفعل كل شيء حتى يترك التجمعيين على راحتهم في حلقة مساء أمس
وكانت حلقة أمس شهدت مشادة كلامية بين سيف الدين مخلوف وعياض الودرني
وكتب سيف الدين مخلوف التدوينة التالية:
" لست أدري لماذا كذب سمير الوافي على نفسه وعلى شخصي وعلى مشاهديه ..؟؟
ولماذا حاول التغطية على سبب انسحابي من برنامجه بالإدعاء بأنني كنت ضيفا لجزء واحد فقط .. وأن خروجي كان مبرمجا منذ البداية !!!
الحقيقة أنني كنت مبرمجا كضيف رئيسي .. وكان هذا هو ما صرح لي به سمير الوافي نفسه منذ أن تمت الدعوة من حوالي أسبوع .. وبدليل أنني جلست في الكرسي المخصص تقليديا للضيف الأساسي ..
وكان من المتفق قبل الحلقة أن يتم تعويض الفنان رؤوف بن يغلان بذلك الوشقة المتخصص في الخيال العلمي والشعوذة السياسية .. والذي رفض حتى رد السلام عندما وصلت وسلمت على الجميع .. وفهمت منذ البداية بأنه تجمعي من أجبن ما خلقت تونس .. وجادّة عليه لوبانة أني متطرف وإرهابي وثمة ريسك كبير نفجر روحي في الأشكال إلّي كيفو ههههههههه
على كل سمير الوافي كذب عليكم .. وأكيد فهمتو انو عمل كل شيء باش يخلي التجمعيين على راحتهم .. وعمل كل شيء باش ما يخلينيش نتكلم على راحتي .. ومع كل ذلك وبفضل الله سبحانو .. شوفتو الفرق بين نسبة المشاهدة عندما تتكلم الثورة .. ونسبة المشاهدة عندما .. يترهدن الأزلام"
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Par:karimyousef (France )
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