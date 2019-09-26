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ضفاف البحيرة - القبض على شخصين مورطين في عملية سطو

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - إثر تعرّض سائق بوكالة أسفار أثناء قيامه بتحويل مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة إلى عملة تونسيّة بمكتب صرف للعملة بجهة ضفاف البحيرة 2 إلى عمليّة سطو من قبل شخصين والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 30 ألف دينارا، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد تعميق التّحرّيات، من حصر الشّبهة في السّائق المذكور والذي بالتّحرّي معه، اعترف بتورّطه في الجريمة المذكورة بمشاركة ابن شقيقته (من ذوي السّوابق العدليّة) وصديقه وذلك بعد الايهام بتعرّضه لعمليّة سطو، وقد تبيّن أنّه تحصّل على مبلغ مالي قدره 3.5 ألف دينارا وتولّى ايداعه بحسابه البنكي.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم تفتيش منزل المورّط الثّاني في عمليّة السّطو المذكورة وحجز مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينارا دلّ على مكانه شقيقه.


ووفق نفس البلاغ أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بالمورّط الرّئيسي وابن شقيقته (الذي دلّ على مكان المبلغ المالي) واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهما وإدراج شخصين آخرين (شريكي المورّط الرّئيسي) بالتّفتيش ومواصلة الأبحاث.



  
  
     
  
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