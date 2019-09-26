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التبيني للزبيدي: أحنا خدمنا بيك... مش انت خدمت بينا

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - بعد أن كان أكد سابقا انسحابه من حملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي نشر النائب بالبرلمان فيصل التبيني فيديو عاب فيها طعن الزبيدي في نتائج الانتخابات بالدور الأول مشددا أن دوره انتهى بهزيمة الشاهد وهذا ما كان مطلوبا مؤكدا أن الزبيدي صدّق أنه مرشّح جدّي للرئاسة وأن دوره انتهى بالاطاحة بالشاهد مضيفا " أحنا خدمنا بيك.. مش انت خدمت بينا".
كما أكد التبيني أنه يقف الى جانب المترشح للرئاسة في الدور الثاني قيس سعيد...




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189822

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 08h 00m |           
تجنبو مثل هذا الكارثة في الانتخابات القادمة ...



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