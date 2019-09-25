التمديد في اجال الانتفاع بقرار تكفل الدولة بتسديد جزء من ديون العائلات المعوزة لدى ''الستاغ'' الى يوم 16 اكتوبر القادم

Mercredi 25 Septembre 2019



اعلن الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي عن التمديد في اجال قرار تكفل الدولة بخلاص 40 بالمائة من قيمة معلوم استهلاك الكهرباء والغاز من قبل العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى غاية يوم 16 اكتوبر القادم حتى يتسنى للمنتفعين استكمال ملفاتهم للانتفاع بهذا الامتياز .وذكر الوزير لدى اشرافه اليوم الاربعاء بمقر ولاية اريانة على اجتماع تنسيقي بين مختلف الادارات الجهوية والسلطاات الجهوية والمحلية" ان نحو 6129 عائلة باريانة يمكن ان تستفيد من الاجراء الجديد بقيمة تناهز 3 مليون دينار بعنوان الاستهلاك المنزلي للكهرباء والغاز بما يساعد على استخلاص جزء من المتخلدات المالية لشركة "الستاغ" التي تعاني من ديون بقيمة 1800 مليون دينار.وقدم توفيق الراجحي في جانب اخر فكرة عن الاصلاحات الكبرى الهيكلية والقطاعية والافقية التي تعتمدها الدولة كاليات اصلاح للبرامج التنموية والخيارات السياسية للبلاد حيث اكد" نجاح تونس في القيام بالعديد من الاصلاحات الهيكلية على مستوى تغيير القوانين والتشريعات لكن الاصلاحات القطاعية وخاصة في مجالات النقل والصحة والتربية والسياحة والفلاحة والاصلاحات الافقية التي تهم الادارة والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم تبقى غير قابلة للتحقيق حاليا في غياب التمويلات الكبرى والحزام السياسي الذي سيدافع عن كل هذه التوجهات" .واشار الوزير ان "منظومة الدعم مثلا في حاجة الى المراجعة الجذرية لتتمكن الدولة من تخصيص التمويلات اللازمة للقيام بالاصلاحات التي تمس المواطن في حياته اليومية كالنقل والصحة والتعليم والبنية الاساسية حيث تخصص الدولة نحو 200 مليون دينار من ميزانية الدولة لدعم المحروقات والكهرباء كان يمكن توجيهها لتنفيذ برامج التنمية بالجهات".من جانبه شدد والي اريانة مختار النفزي على اهمية استكمال اللجنة الجهوية الظرفية المخصصة لمتابعة ملف تكفل الدولة بنحو 40 بالمائة من استهلاك العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة للكهرباء والغاز لفائدة "الستاغ" من خلال تحيين القائمات الاسمية للمنتفعين وتمكينهم من وصولات الاستخلاص في اقرب الاجال بما يساعدهم على تسديد ديونهم المتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في احسن الظروف .