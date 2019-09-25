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تفريكة فايسبوكية- نجيب الشابي: مستعد لتعويض نبيل القروي اذا طلب مني ذلك

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - نشر الموقع الهزلي تونس نيوز تدوينة ساخرة خص بها رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي.

ومن المعروف عن أحمد نجيب الشابي حبه لمنصب رئيس الجمهورية، اذ يذكر بأنه شخصية توافقية قادرة على رئاسة البلاد في كل حوار اعلامي تقريبا.
وجاء في الموقع الهزلي " نجيب الشابي مستعد لتعويض نبيل القروي اذا طلب منه ذلك".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189783

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 17h 09m |           
ممكن تعويض المخلوع في القبر ؟؟؟؟؟




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