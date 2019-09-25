قيس سعيد: لست رهينة لاحد والمحيطين بي ابعد ما يكون عن التطرف ولا اقبل الاندساس

Mercredi 25 Septembre 2019



باب نات

- كشف المرشح الرئاسي قيس سعيد في حوار بث في موقع نواة عن خلفياته الفكرية قائلا " انها خلفيات تونسية وطنية بحتة.واكد قيس سعيد انه يتجاوز الفكر الحزبي الضيق ويريد تشريك المجتمع في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متابعا " في النهاية لست وصيا على احد ومن يدعمني ويختارني فمرحبا به.وتابع قيس سعيد " ارفض محاولات البعض الاندساس لفرض أفكاره المعينة وقولبة مشروعنا متابعا" في النهاية نحن نؤمن بمشروع سياسي لتونس.وتابع سعيد "لا ملك مدير حملة ولا تمويلات كبيرة كما يتصور البعض.