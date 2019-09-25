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قيس سعيد: لست رهينة لاحد والمحيطين بي ابعد ما يكون عن التطرف ولا اقبل الاندساس

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - كشف المرشح الرئاسي قيس سعيد في حوار بث في موقع نواة عن خلفياته الفكرية قائلا " انها خلفيات تونسية وطنية بحتة.

واكد قيس سعيد انه يتجاوز الفكر الحزبي الضيق ويريد تشريك المجتمع في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متابعا " في النهاية لست وصيا على احد ومن يدعمني ويختارني فمرحبا به.


وتابع قيس سعيد " ارفض محاولات البعض الاندساس لفرض أفكاره المعينة وقولبة مشروعنا متابعا" في النهاية نحن نؤمن بمشروع سياسي لتونس.
وتابع سعيد "لا ملك مدير حملة ولا تمويلات كبيرة كما يتصور البعض.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189752

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 09h 20m |           
افهم من ذلك ان ليس له مدير حملة ؟



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