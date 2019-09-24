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بعد إصدار هاتفها الجديد.. هل تودع هواوي نظام أندرويد؟

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال جمال حواص أستاذ جامعي ومستشار تسويق واتصال، إن إطلاق شركة هواوي أحدث هواتفها الذّكيّة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، وهو الهاتف الّذكيّ الأوّل الّذي تصدره منذ بداية العقوبات الأميركية عليها، دون تطبيقات "جوجل" الواسعة الانتشار، سوف يحقق لها خسائر كثيرة .

وأضاف خلال حواره لقناة الغد، أن المنصة الموازية لـ"بلاي ستور" الّتي ابتكرتها الشركة الصينية العملاقة تقدّم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات"هواوي"، هى محاولة لإزالة المخاوف من عدم نجاح الهاتف من دون تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل "واتساب" و"يوتيوب" و"جوجل مابس".


وأوضح قائلًا :"لا أظن أن هواوي لديها القدرة التنافسية من خلال منصتها الجديدة"، مشيرًا إلى أن مبيعات هواوي سوف تتراجع إلى 30% من مبيعاتها، وهذا يعنى خسارتها 30 مليار دولار فى العام، وهو رقم ضخم جدًا بالنسبة لهواوي والذي سيتسبب لها فى كوارث كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن هذا الحظر سوف يدعم منافسين شركة هواوي فى الانتشار والسيطرة على السوق مما يجعل شركة هوواي تسعى فى الضغط على الحكومة الأمريكية برفع الحظر على شركة هواوي، مضيفًا أنه من الصعب على شركة هواوي مواجهة شركة جوجل.

ومحاولاتُ شركةِ التكنولوجيا الصينيةِ هواوي لتجاوزِ العقوبات الأمريكية أسفرت عن طرحِها لأحدثِ هواتفها الذكية، والذي يعتبرُ أول اجهزتِها النقالة الخالية من تطبيقات جوجل، كالواتساب والانستجرام ويوتيوب وغيرها من التطبيقات الأخرى

هذا الأمرُ أثار مخاوفَ بعض التجار من انخفاض مبيعاتِ الشركة لكن في نفس الوقت أكد رئيسُ فرع المستلهكين في هواوي «ريتشارد يو» ان المنصةَ الموازية للبلاي ستور ستقدم 45 ألف تطبيق من خلالِ معرض تطبيقات هواوي.


  
  
     
  
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