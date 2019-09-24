Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

صورة اليوم : مجلة jeune afrique في خدمة نبيل القروي

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - نشرت الاثنين 23 سبتمبر مجلة jeune afrique الصفحة الرئيسة من عددها للأسبوع الجاري الذي خصصت جانبا كبيرا منه للحديث عن مواجة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي.

ووضعت المجلة في صفحتها الرئيسية صورة القروي بالألوان على كامل الصفحة وكان في المقدّمة فيما ظهر قيس سعيّد خلفه في مساحة صغيرة من الصفحة وبالأبيض والأسود بطريقة لا تدع مجالا للشك في انحياز الصحيفة إلى القروي بشكل يتنافي تماما مع أخلاقيات المهنة وقواعد التغطية الصحفية خلال الفترة الانتخابية التي تشمل الحملة وما قبلها.



  
  
     
  
rtt-7fb9c7c7d390a3cde9f9b4ba80870b48-2019-09-24 19:25:41






3 de 3 commentaires pour l'article 189732

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 20h 22m |           
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة"

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 20h 06m |           
عفوا بن يحمد ولا بن يدر

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 19h 51m |           
بن يدر دستوري ووزير سابق عند بورقيبة فهو من اول ايام الثورة اخذ صفه، كانت له اشكاليات في اول ايام بن علي بعدها اخذ صف التجمع، اليوم "جون افريك" هي لسان صبايحي له عقود في فرنسا فمكانه باريس ولا تونس.



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
25°
 24° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    17983,8

  • (24 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569354708|189732 3000|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires