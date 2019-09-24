صورة اليوم : مجلة jeune afrique في خدمة نبيل القروي

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- نشرت الاثنين 23 سبتمبر مجلة jeune afrique الصفحة الرئيسة من عددها للأسبوع الجاري الذي خصصت جانبا كبيرا منه للحديث عن مواجة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي.ووضعت المجلة في صفحتها الرئيسية صورة القروي بالألوان على كامل الصفحة وكان في المقدّمة فيما ظهر قيس سعيّد خلفه في مساحة صغيرة من الصفحة وبالأبيض والأسود بطريقة لا تدع مجالا للشك في انحياز الصحيفة إلى القروي بشكل يتنافي تماما مع أخلاقيات المهنة وقواعد التغطية الصحفية خلال الفترة الانتخابية التي تشمل الحملة وما قبلها.