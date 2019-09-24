وزير البلدية والبيئة بدولة قطر يشارك في افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بتونس

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - زار اليوم عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر مرفوقا بالسفير سعد ناصر الحميدي الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في تونس الذي ينعقد اليوم 24 سبتمبر 2019م في دورته 14 ويستمر إلى يوم 29 سبتمبر 2019م وقد حضر حفل الافتتاح يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وسمير بالطيب وزير الفلاحة.
وتنعقد هذه الدورة من الصالون وسط احتفاء رسمي بالمشاركة القطرية حيث تنزل دولة قطر ضيفة شرف على الصالون وقد كان لرئيس الحكومة التونسية زيارة مطولة للقسم المخصص للعارضين القطريين حيث اطلع على مختلف فروعه.
كما تجول وزير البلدية والبيئة بدولة قطر بمختلف الأقسام بالصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حيث تحادث مع عدد من العارضين واطلع على مختلف المنتوجات والآلات والتقنيات الفلاحية المتوفرة.
يذكر أن الصالون أيضا شهد حضور عدد من الشخصيات العربية والإفريقية وبعض السفراء العرب والأجانب كما حضر الصالون أيضا وزير الفلاحة بدولة بوركينافاسو التي تعتبر ضيف شرف ثاني بالإضافة إلى دولة قطر في هذا الصالون.
وتنعقد هذه الدورة من الصالون وسط احتفاء رسمي بالمشاركة القطرية حيث تنزل دولة قطر ضيفة شرف على الصالون وقد كان لرئيس الحكومة التونسية زيارة مطولة للقسم المخصص للعارضين القطريين حيث اطلع على مختلف فروعه.
كما تجول وزير البلدية والبيئة بدولة قطر بمختلف الأقسام بالصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حيث تحادث مع عدد من العارضين واطلع على مختلف المنتوجات والآلات والتقنيات الفلاحية المتوفرة.
يذكر أن الصالون أيضا شهد حضور عدد من الشخصيات العربية والإفريقية وبعض السفراء العرب والأجانب كما حضر الصالون أيضا وزير الفلاحة بدولة بوركينافاسو التي تعتبر ضيف شرف ثاني بالإضافة إلى دولة قطر في هذا الصالون.
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