رئاسة الجمهورية توسّم عددا من الرياضيين

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب توسيم عدد من الرياضيين المتألقين على الصعيدين الإقليمي والدولي وثلة من الإطارات الذين تميزوا بإسهاماتهم في مختلف المجالات الرياضية والشبابية.وفي كلمة توجه بها بالمناسبة، قدم رئيس الجمهورية خالص التهاني للمكرمين وللحضور منوّها بمجهودات رؤساء وأعضاء كل الجمعيات والجامعات الرياضية والطواقم الفنية والادارية ولأسرة وزارة شؤون الشباب والرياضة والصحفيين الرياضيين لمجهوداتهم في توفير الظروف الملائمة لتمكين شباب تونس من التألق في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية ورفع عاليًا راية الوطن.وأشاد رئيس الدولة بقوة إرادة الرياضيين المكرمين في الفوز والتألّق وإقامة الدليل على قدرة الشباب التونسي على النجاح في مختلف المجالات بفضل قوّة الطموح وصلابة العزيمة.ودعا رئيس الجمهورية العائلة الرياضية الموسعة إلى مواصلة العمل والبذل والتمسك بالإصرار على النجاح في كنف الروح الرياضية لتظل الراية الوطنية عالية خفّاقة في كل المحافل الدوليّة.- يونس الشتالي- محرز بوصيان- ربيعة النجلاوي- وديع الجريء- علي البنزرتي- مراد المستيريكما منح رئيس الجمهورية الصنف الرابع من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي لثلة من الرياضيين:- نهال شيخ روحو- منى الباجي- منعم العابد (أول رياضي تونسي شارك في الألعاب البارالمبية سيول 1988)