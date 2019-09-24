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في الزهروني: تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز كميات من الاموال ومخدر التمرة

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية17 بالسيجومي أثر متابعة أمنية وكمين محكم من الاطاحة بشبكة خطيرة لترويج المخدرات بجهة السيجومي تتكون من 7 انفار وحجز 27قطعة من مخدر التمرة و17 اصبع من مخدر الزطلة ومبالغ مالية هامة متأتية من تجارة المخدرات وقد بلغت قيمة المحجوز من المخدرات بحوالي 25الف دينار ....

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم...


  
  
     
  
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