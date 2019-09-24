Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Rabee3 Shaa3er  

دعم التعاون بين تونس وإيران في المجال الصحي

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - مثّل دفع التعاون بين تونس وإيران في المجال الصحّي محور جلسة العمل التي جمعت صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ والقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة بتونس محمّد حسن جاويد.

وقد أكّد الجانبان وفق بلاغ لوزارة الصحة, على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين البلدين بما يساعد على دعم تبادل التجارب والخبرات بالاضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة في مجال صناعة الأدوية والتجهيزات والمعدّات الطبيّة.



  
  
     
  
rtt-eedb6e02a154a053a89dbad521edf703-2019-09-24 14:15:06






0 de 0 commentaires pour l'article 189704



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
30°
 29° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569332433|189704 400|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires