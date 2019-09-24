دعم التعاون بين تونس وإيران في المجال الصحي

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- مثّل دفع التعاون بين تونس وإيران في المجال الصحّي محور جلسة العمل التي جمعت صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ والقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة بتونس محمّد حسن جاويد.وقد أكّد الجانبان وفق بلاغ لوزارة الصحة, على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين البلدين بما يساعد على دعم تبادل التجارب والخبرات بالاضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة في مجال صناعة الأدوية والتجهيزات والمعدّات الطبيّة.