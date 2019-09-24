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تونس - كندا : إبرام 8 اتفاقيات شراكة مع أهم الجامعات الكندية

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - ... لدعم التعاون العلمي وحركية الطلبة والأساتذة والباحثين ... كانت هذه حصيلة زيارة العمل التي أداها سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي من 18 إلى 20 سبتمبر 2019 إلى الكندا (مونتريال - كيبك - أوتاوا).

ووفق بلاغ لوزارة التعليم العالي, التقى سليم خلبوس خلال مهمته، التي رافقه خلالها كل من هاشمي بن دالي مدير البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية ومحمد عماد ترجمان سفير الجمهورية التونسية باوتاوا ومالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي، بعدد من رؤساء الجامعات ومديري مؤسسات جامعية وبحثية كندية:


- الأستاذ جاك فرامون Jacques Frémont رئيس جامعة أوتاوا؛
- الأستاذ قراهام كار Graham Carr رئيس جامعة كونكورديا؛
- الأستاذة سوفي دامور Sophie D'Amours رئيسة جامعة لافال؛
- الأستاذة سوزان فورتيا Suzanne Fortier رئيسة جامعة ماكجيل؛
- الأستاذ فاداريكو بازين Federico Pasin مدير معهد الدراسات التجارية العليا بمونتريال؛
- الأستاذ فيليب تانجي Philippe A. Tanguy مدير المدرسة العليا للتقنيات بمونتريال؛
- الأستاذ لوك الان جيرالدو Luc-Alain Giraldo المدير العام للمعهد الوطني الكندي للبحث العلمي؛
- الاستاذ رضا بن مراد المدير التنفيذي الأكاديمي لمنظمة ميتاكس* MITACS؛

توجت هذه اللقاءات بإبرام أو تجديد اتفاقيات شراكة جامعية وبحثية تتمحور بالاخص حول :

- دعم حركية الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، والأساتذة والباحثين؛
- تحديد إجراءات الاشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه؛
- إسناد عدد من المنح والاعفاءات لفائدة الطلبة والباحثين التونسيين؛

كما دارت المحادثات مع المسؤولين الجامعيين الكنديين لهذه المؤسسات حول تقييم التعاون مع الجامعات التونسية، وعرض أهم الإصلاحات التي تم إدخالها على المنظومة الجامعية التونسية خلال المرحلة الأخيرة، وتباحث سبل دعم التعاون بين جامعات البلدين في مجال المشاريع البحثية التي تتناول محاور ذات اهتمام مشترك ، وإمكانية بعث مسارات اكاديمية ذات بناء مشترك وتبادل الخبرات في البيداغوجيا الجامعية والحوكمة والتجارب الناجحة.

* ميتاكس MITACS هي منظمة كندية غير حكومية تطور وتمول برامج بحثية وتدريبية بالشراكة مع الجامعات والحكومة الكندية والقطاع الخاص.

  
  
     
  
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