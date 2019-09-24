Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kolli Da Kan Leeh  

ولد عواطف يغني لقيس سعيد

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - أصدر ولد عواطف كليب جديد على قناته باليوتوب تحت عنوان //أرقص يا وديع هذا ملاذ الجميع// يتناول ظاهرة قيس سعيد وتعاطي وسائل الاعلام مع الظاهرة ...


وقد عُرف “ولد عواطف” لدى المراهقين التونسيين من خلال نشره على اليوتوب عددا من الأغاني التي أنتجها بمفرده، أبرزها “يحباني".


وحققت الأغاني التي يؤديها ولد عواطف وحبيبته آية، زميلته في المعهد أكثر من 2 مليون من المشاهدات على يوتيوب في أيامها الأولى.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189700

Lechef  ()  |Mardi 24 Septembre 2019 à 14h 25m |           
C'est une façon de faire courir un échec cuisant à Saied par cette intervention de ce wled Wild.....



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