ولد عواطف يغني لقيس سعيد

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- أصدر ولد عواطف كليب جديد على قناته باليوتوب تحت عنوان //أرقص يا وديع هذا ملاذ الجميع// يتناول ظاهرة قيس سعيد وتعاطي وسائل الاعلام مع الظاهرة ...وقد عُرف “ولد عواطف” لدى المراهقين التونسيين من خلال نشره على اليوتوب عددا من الأغاني التي أنتجها بمفرده، أبرزها “يحباني".وحققت الأغاني التي يؤديها ولد عواطف وحبيبته آية، زميلته في المعهد أكثر من 2 مليون من المشاهدات على يوتيوب في أيامها الأولى.