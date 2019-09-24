شورى حركة النهضة يعلن مساندة قيس سعيد في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الإستثنائية يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 لبحث الموقف من الإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني وأكد بيان حركة النهضة أن الحركة تلقت بكل اهتمام رسائل الشعب التونسي من خلال نتائج انتخابات الدور الأول وخاصة ما تعلق منها بالتجديد والإصلاح ومحاربة الفساد.وأعلن مجلس شورى النهضة مساندة الحركة لقيس سعيد في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية ويدعو عموم الناخبين إلى التصويت له.كما دعا إلى توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية.