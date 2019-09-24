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العماري ملمّحا لخطر انتخاب قيس سعيّد : ما لم يحصل في بن قردان بالإرهاب قد يحصل بالانتخاب في الرئاسية والتشريعية

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - عبّر الاثنين 23 سبتمبر، الاعلامي لطفي العماري عن تخوّفه الشديد من الخيارات الانتخابية للتونسيين ووجّه نداء للتونسيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات وانقاذ البلاد.

وقال العماري في اطار الحديث عن العملية الارهابية ببنزرت إن منسوب العنف الذي نعيشه ارتفع و أعادنا إلى مربع 2011 وهيّأ لهكذا اعتداءات قد لا تكون الأخيرة.


واشار العماري إلى وجود أطراف، بعضم مترشّحون للرئاسة -في تلميح على الأرجح لقيس سيعّد- يكذبون على التوانسة ويقولون الارهاب يا اما صناعة الاستبداد أو هو فزاعة أو هو صناعة مخابراتية.

وشدّد العماري على أن عدم التوجه لمكاتب الاقتراع سواء في التشريعية أو الرئاسية سيكون جريمة في حق البلاد" في اشارة إلى أن بعض المترشحين للرئاسية والتشريعية متواطئون مع الارهاب ويمثلون خطرا على الدولة.

وتابع في نفس السياق محذّرا" أخشى ما أخشاه أن ما لم يحصل في بن قردان بالإرهاب قد يحصل بالديمقراطية والانتخاب" ...






  
  
     
  
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