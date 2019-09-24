Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamouni Inness  

بوغلاب: الدواعش رجعوا يقعدوا في القهاوي ومشروعهم يتقاطع مع اليسار الفوضوي وقيس سعيّد ثمرة هذا التقاطع

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال الاثنين 23 سبتمبر، كرونيكور الحوار التونسي محمد بوغلاب إنه تحصّل على معلومة أمنية تفيد بأن الدواعش رجعوا يقعدوا في القهاوي.
وصرّح بأن قتل الأمني في بنزرت هي رسالة من الدواعش بأنهم موجودين خاصة وأن اليوم عندهم شكون يحكي في التلافز وعالفايسبوك.
وأوجد بوغلاب علاقة بين هذه العودة المزعومة للدواعش ومشروع المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد في علاقة بالحكم الذي يبدأ من المحليات نحو المركز والذي شببه بمجالس حماية الثورة بعد 2011 واعتبره مشروعا فوضويا.
وقال "هذا المشروع تقاطع مع مشروع ناس في اقصي اليمين، يريدون اسقاط الدولة لإقامة دولة الخلافة" مشيرا إلى أن قيس سعيّد هو ثمرة التقاطع بين المشروعين.

وتابع بوغلاب مخاطبا التونسيين " اذا انتم كتوانسة تختارو الحكم هذا، صحة وفرحة".

الفيديو: بداية من الدقيقة 11 و 21 ثانية


  
  
     
  
rtt-5d369bdc310fe8e633709212382b73fc-2019-09-24 09:57:01






2 de 2 commentaires pour l'article 189681

Karimyousef  (France)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 11h 00m |           
Ce bougallab n'a rien compris.il y a eu un rejet du système et de ses représentants.

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 10h 12m |           
يا بوغلاب الخوانجية رجعوا للمقاهي ؟
اضن ان الخوانجي لا يجلس في المقاهي أما اذا عادوا للمقاهي كما قلت، فأنت وزملائك سترجعون للباس السفساري.
هكذا كل واحد يعد الى مكانه بعد الثورة



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
27°
 28° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2230°-2127°-2127°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569321507|189681 4221|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires