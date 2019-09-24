بوغلاب: الدواعش رجعوا يقعدوا في القهاوي ومشروعهم يتقاطع مع اليسار الفوضوي وقيس سعيّد ثمرة هذا التقاطع

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال الاثنين 23 سبتمبر، كرونيكور الحوار التونسي محمد بوغلاب إنه تحصّل على معلومة أمنية تفيد بأن الدواعش رجعوا يقعدوا في القهاوي.
وصرّح بأن قتل الأمني في بنزرت هي رسالة من الدواعش بأنهم موجودين خاصة وأن اليوم عندهم شكون يحكي في التلافز وعالفايسبوك.
وأوجد بوغلاب علاقة بين هذه العودة المزعومة للدواعش ومشروع المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد في علاقة بالحكم الذي يبدأ من المحليات نحو المركز والذي شببه بمجالس حماية الثورة بعد 2011 واعتبره مشروعا فوضويا.
وقال "هذا المشروع تقاطع مع مشروع ناس في اقصي اليمين، يريدون اسقاط الدولة لإقامة دولة الخلافة" مشيرا إلى أن قيس سعيّد هو ثمرة التقاطع بين المشروعين.
وتابع بوغلاب مخاطبا التونسيين " اذا انتم كتوانسة تختارو الحكم هذا، صحة وفرحة".
الفيديو: بداية من الدقيقة 11 و 21 ثانية
وصرّح بأن قتل الأمني في بنزرت هي رسالة من الدواعش بأنهم موجودين خاصة وأن اليوم عندهم شكون يحكي في التلافز وعالفايسبوك.
وأوجد بوغلاب علاقة بين هذه العودة المزعومة للدواعش ومشروع المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد في علاقة بالحكم الذي يبدأ من المحليات نحو المركز والذي شببه بمجالس حماية الثورة بعد 2011 واعتبره مشروعا فوضويا.
وقال "هذا المشروع تقاطع مع مشروع ناس في اقصي اليمين، يريدون اسقاط الدولة لإقامة دولة الخلافة" مشيرا إلى أن قيس سعيّد هو ثمرة التقاطع بين المشروعين.
وتابع بوغلاب مخاطبا التونسيين " اذا انتم كتوانسة تختارو الحكم هذا، صحة وفرحة".
الفيديو: بداية من الدقيقة 11 و 21 ثانية
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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