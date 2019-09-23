''كلاش'' من وزير التربية لوزير تكنولوجيا الاتصال : الّى عملناه في شهر ما عملتّوش وزارتكم في 10 سنين

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قّلل الاثنين 23 سبتمبر، وزير التربية حاتم بن سالم من دور وزارة تكنولوجيا الاتصال وقال في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم "إلي ما عملتوش وزارة التكنولوجيا في عشرة سنين عملتو المدرسة التونسية في شهر".
وتحدث بن سالم في هذا السياق عن نجاح عملية التسجيل عن بعد التي قام بها أكثر من مليوني تلميذ قبل الالتحاق بمقاعد الدراسة.
من جانبها عبّرت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن استغرابها من تصريحات حاتم بن سالم واكّدت أن انجازاتها تتجاوز القطاع لتساهم جديا في تطوير قطاعات أخرى على غرار قطاع التربية على عكس ما ورد في التصريحات المذكورة".
وشدّدت الوزارة على أن عديد المشاريع في عدة قطاعات ما كانت ترى النور لولا تدخل قطاع تكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن الوزارة كان لها دور اساسي في انجاح عملية التسجيل عن بعد.
وتحدث بن سالم في هذا السياق عن نجاح عملية التسجيل عن بعد التي قام بها أكثر من مليوني تلميذ قبل الالتحاق بمقاعد الدراسة.
من جانبها عبّرت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن استغرابها من تصريحات حاتم بن سالم واكّدت أن انجازاتها تتجاوز القطاع لتساهم جديا في تطوير قطاعات أخرى على غرار قطاع التربية على عكس ما ورد في التصريحات المذكورة".
وشدّدت الوزارة على أن عديد المشاريع في عدة قطاعات ما كانت ترى النور لولا تدخل قطاع تكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن الوزارة كان لها دور اساسي في انجاح عملية التسجيل عن بعد.
En continu
- 21:41 سباق النّطف...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:17
|15:39
|12:19
|06:08
|04:41
|
25°
|24°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|28°-22
|30°-22
|27°-21
|26°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 071) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 599) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 083) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 097) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 080) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 913) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 958) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 66 837) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 253) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 251) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 592) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 152) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 105) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 238) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 584) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 527) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 422) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 914) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 732) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 696) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:MedTunisie ( )
Sur: رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تمتيع المترشح للرئاسية نبيل القروي بكامل الحرية للقيام بحملته الإنتخابية