''كلاش'' من وزير التربية لوزير تكنولوجيا الاتصال : الّى عملناه في شهر ما عملتّوش وزارتكم في 10 سنين

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- قّلل الاثنين 23 سبتمبر، وزير التربية حاتم بن سالم من دور وزارة تكنولوجيا الاتصال وقال في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم "إلي ما عملتوش وزارة التكنولوجيا في عشرة سنين عملتو المدرسة التونسية في شهر".وتحدث بن سالم في هذا السياق عن نجاح عملية التسجيل عن بعد التي قام بها أكثر من مليوني تلميذ قبل الالتحاق بمقاعد الدراسة.من جانبها عبّرت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن استغرابها من تصريحات حاتم بن سالم واكّدت أن انجازاتها تتجاوز القطاع لتساهم جديا في تطوير قطاعات أخرى على غرار قطاع التربية على عكس ما ورد في التصريحات المذكورة".وشدّدت الوزارة على أن عديد المشاريع في عدة قطاعات ما كانت ترى النور لولا تدخل قطاع تكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن الوزارة كان لها دور اساسي في انجاح عملية التسجيل عن بعد.