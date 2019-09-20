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نفذت25عملية براكاج ... امن مقرين يطيح باخطر عصابة اجرامية روعت المواطنين

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين أثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة باخطر عصابة اجرامية تنشط بالجهة وبالكبارية ورادس وحمام الأنف والكبارية تتكون من ثلاث انفار روعوا المواطنين بالبراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء وافتكاك هواتفهم الجوالة واموالهم ثم يلوذون بالفرار على متن سيارات مسروقة ....

وقد انتجت الابحاث ان أفراد تلك العصابة الاجرامية الخطرة ارتكتبت 25عملية سلب وينشطون بجهة الزهراء حمام الأنف والكبارية ورادس وانهم كانوا يستهدفون النساء حيث يترصدوهن ثم يوقفن سيارتهم وينقضون على الضحية ويفتكون منها حقيبتها اليدوية ويلوذون بالفرار على متن سيارة كانوا قد سرقوها من احد المواطنين ..


هذا وبعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 17مواطنا كما تبين انهم سرقوا ثلاث سيارات ونفذوا بها عملياتهم الاجرامية ولا تزال الابحاث والتحريات الأمنية جارية معهم ....

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189481

Moutawassity  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 17h 23m |           
ثماش تصاورهم ؟ على خاطر في مقرين ثمة جماعة عندهم فوق العام يبراكوي عيني عينك منهم ولدي تبراكا مرتين ولليوم يحوْسو ظاهرلي فوق القانون !!!

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 17h 08m |           
قال رسول الله محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
: "كل المُسلم على المسلم حرام؛ دمُه ومالُه وعِرضُه"[رواه مسلم].
وقد حذَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- كلَّ من أعانَ على الاعتِداء على العقل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "لعنَ الله الخمرَ، وشارِبَها، وساقِيَها، وبائِعَها، ومُبتاعَها، وعاصِرَها، ومُعتصِرَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه، وآكِلَ ثمنها"[رواه أبو داود، والحاكم].




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