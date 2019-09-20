نفذت25عملية براكاج ... امن مقرين يطيح باخطر عصابة اجرامية روعت المواطنين

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين أثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة باخطر عصابة اجرامية تنشط بالجهة وبالكبارية ورادس وحمام الأنف والكبارية تتكون من ثلاث انفار روعوا المواطنين بالبراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء وافتكاك هواتفهم الجوالة واموالهم ثم يلوذون بالفرار على متن سيارات مسروقة ....
وقد انتجت الابحاث ان أفراد تلك العصابة الاجرامية الخطرة ارتكتبت 25عملية سلب وينشطون بجهة الزهراء حمام الأنف والكبارية ورادس وانهم كانوا يستهدفون النساء حيث يترصدوهن ثم يوقفن سيارتهم وينقضون على الضحية ويفتكون منها حقيبتها اليدوية ويلوذون بالفرار على متن سيارة كانوا قد سرقوها من احد المواطنين ..
هذا وبعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 17مواطنا كما تبين انهم سرقوا ثلاث سيارات ونفذوا بها عملياتهم الاجرامية ولا تزال الابحاث والتحريات الأمنية جارية معهم ....
وقد انتجت الابحاث ان أفراد تلك العصابة الاجرامية الخطرة ارتكتبت 25عملية سلب وينشطون بجهة الزهراء حمام الأنف والكبارية ورادس وانهم كانوا يستهدفون النساء حيث يترصدوهن ثم يوقفن سيارتهم وينقضون على الضحية ويفتكون منها حقيبتها اليدوية ويلوذون بالفرار على متن سيارة كانوا قد سرقوها من احد المواطنين ..
هذا وبعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 17مواطنا كما تبين انهم سرقوا ثلاث سيارات ونفذوا بها عملياتهم الاجرامية ولا تزال الابحاث والتحريات الأمنية جارية معهم ....
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Par:Nouri (Switzerland )
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