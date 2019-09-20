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عارض ازياء عراقي: لست ابن المرشح الرئاسي قيس سعيد

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا من الانستاغرام قيل إنها تعود لياسين ابن المترشّح الاول لرئاسة الجمهورية قيس سعيد.
وللاشارة فإن الصفحة المذكور تعود لعارض أزياء يعيش في بغداد ولا تربطه اي صلة بقيس سعيد.
وخرج عارض الأزياء المذكور عن صمته وتوجه بكلمة للتونسيين قائلا فيها ان اسمه الحقيقي هو "مصطفى الياسري" ولا تربطه أي صلة بالمترشح لرئاسة تونس.






  
  
     
  
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