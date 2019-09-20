زياد الهاني يقترح اعتماد نظام العتبة بالنسبة للإعلام السياسي على طريقة الانتخابات

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- اقترح الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك اعتماد ما وصفها بالعتبة للاعلام السياسي على غرار العتبة السياسية في الانتخابات.وقال زياد الهاني انه بناء على ذلك لا يدعى للحوارات السياسية الا مسؤولو الاحزاب الذين تحصلوا على اكثر من 3 في المائة من الاصوات.وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت أن عديد الوجوه المتدوالة على بلاتوهات البرامج الحوارية السياسية تحصلت على صفر فاصل من الأصوات.واحتراما لمشاهديها تعتمد عدّة قنوات عالمية كال BBC نظام العتبة ...