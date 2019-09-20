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زياد الهاني يقترح اعتماد نظام العتبة بالنسبة للإعلام السياسي على طريقة الانتخابات

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - اقترح الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك اعتماد ما وصفها بالعتبة للاعلام السياسي على غرار العتبة السياسية في الانتخابات.
وقال زياد الهاني انه بناء على ذلك لا يدعى للحوارات السياسية الا مسؤولو الاحزاب الذين تحصلوا على اكثر من 3 في المائة من الاصوات.
وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت أن عديد الوجوه المتدوالة على بلاتوهات البرامج الحوارية السياسية تحصلت على صفر فاصل من الأصوات.
واحتراما لمشاهديها تعتمد عدّة قنوات عالمية كال BBC نظام العتبة ...


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189452

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 11h 21m |           
فكرة ممتازة أن تمنع وسائل الاعلام من استضافة قائمة الصفر فاصل وما دون الثلاثة
بالمائة وتغريمها ان خالفت ذلك .لأنه لا يعقل فرض من طالبه الناخب بالرحيل على وسائل الاعلام .

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 11h 10m |           
الصفر فاصل يجب ان تفرض عليهم دفع الجزية و عدم الظهور في الإعلام طيلة الخمسة سنوات القادمة !!!!
أو ان بجلدو مائة جلدة عندها بمكنهم الحضور في الإعلام !!!!!

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 11h 09m |           
اقتراح وجيه



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