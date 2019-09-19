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المحكمة الإدارية: لحدّ الظهر... لم يرد أي طعن بخصوص الإنتخابات الرئاسية

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - اكد، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لاذاعة شمس انه لم يرد الى حد اللحظة علي المحكمة الادارية اي طعن بخصوص الانتخابات الرئاسة.

وشدد نفس المصدر ان اليوم على الساعة الخامسة والنصف تنتهي اجال تقديم الطعون، وفق تعبيره.


ويذكر أن هيئة الإنتخابات قد حددت تاريخ 19 سبتمبر الجاري كآخر أجل لقبول الطعون في نتائج الإنتخابات الرئاسية السباقة لاوانها.



  
  
     
  
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