افتتاح جزئي لمحول مطار تونس قرطاج

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - تولى صباح اليوم الخميس نور الدين سالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الافتتاح الجزئي لمحول مطار تونس قرطاج حيث سيدخل النفقين المنجزين ،تحت الطريق الجهوية 21 (voie X) في الاتجاهين (اتجاه باردو- البحيرة و اتجاه البحيرة - باردو) حيز الاستغلال لتسهيل حركة المرور .
و يندرج هذا المشروع في إطار إنجاز مشروع ربط الطريق الجهوية 21 (voie X) بالطريق الوطنية رقم 10 وإنجاز محولات على الطريق الجهوية 21 والطريق الوطنية رقم 10، الذي انطلقت أشغاله منذ يوم 14 أفريل 2016 بتكلفة جملية تناهز 57.6 مليون دينار، وسجل نسبة إنجاز تجاوزت 75% .
و اكد الوزير على أن نسق الأشغال المتبقية يسير بنسق حثيث ويرجح أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة .
و يندرج هذا المشروع في إطار إنجاز مشروع ربط الطريق الجهوية 21 (voie X) بالطريق الوطنية رقم 10 وإنجاز محولات على الطريق الجهوية 21 والطريق الوطنية رقم 10، الذي انطلقت أشغاله منذ يوم 14 أفريل 2016 بتكلفة جملية تناهز 57.6 مليون دينار، وسجل نسبة إنجاز تجاوزت 75% .
و اكد الوزير على أن نسق الأشغال المتبقية يسير بنسق حثيث ويرجح أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة .
En continu
- Hier 21:46 شكرا.. شعب الفيسبوك..
- Hier 21:37 وحل متلاطم.. لكننا نظنه جنات عدن
- Hier 21:03 ترامب: الحرب هي الخيار النهائي مع إيران
- Hier 19:47 سبيطلة:'حفرة' تتسبب في غرق سيارتين
- Hier 19:36 الرابطة الاولى: برنامج الجولة الثالثة
- Hier 18:17 نوفل الورتاني يعود للظهور يوم 28 سبتمبر
- Hier 17:56 حركة الشعب تعلن دعمها لقيس سعيد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:23
|15:43
|12:20
|06:04
|04:37
|
33°
|33°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-24
|32°-25
|32°-25
|31°-25
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
(189 088) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(144 186) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 765) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(114 905) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 743) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 819) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 744) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 939) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 349) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 971) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 743) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 61 143) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 022) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 56 421) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 52 425) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 303) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 617) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 528) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 109) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 48 738) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: قوة عامة لاخراج هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من مكتب وكيل الجمهوىية