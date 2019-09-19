افتتاح جزئي لمحول مطار تونس قرطاج

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- تولى صباح اليوم الخميس نور الدين سالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الافتتاح الجزئي لمحول مطار تونس قرطاج حيث سيدخل النفقين المنجزين ،تحت الطريق الجهوية 21 (voie X) في الاتجاهين (اتجاه باردو- البحيرة و اتجاه البحيرة - باردو) حيز الاستغلال لتسهيل حركة المرور .و يندرج هذا المشروع في إطار إنجاز مشروع ربط الطريق الجهوية 21 (voie X) بالطريق الوطنية رقم 10 وإنجاز محولات على الطريق الجهوية 21 والطريق الوطنية رقم 10، الذي انطلقت أشغاله منذ يوم 14 أفريل 2016 بتكلفة جملية تناهز 57.6 مليون دينار، وسجل نسبة إنجاز تجاوزت 75% .و اكد الوزير على أن نسق الأشغال المتبقية يسير بنسق حثيث ويرجح أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة .