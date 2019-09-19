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نقابة أعوان بلدية الكرم تتهم رئيس البلدية بهدم جزء من مقرها

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - اتهمت النقابة الأساسية لاعوان بلدية الكرم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس البلدية فتحي العيوني بتهديم مقر النقابة ،معتبرة أن هذا التصرف “غير قانوني وفيه مسّ من روح المنظمة الشغيلة”.

وقالت النقابة في صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" أن "خلع" جزء من المقر وهدمه ـ كما يثبت مقطع الفيديو المصاحب ـ فيه إصرار على هرسلة النقابيين، مفيدة بأن الحادثة جاءت نتيجة مطالبتها بحقوق الأعوان الصحيّة وسلامتهم المهنية.
وأبدت النقابة رفضها ـمثل هذه الممارسات، مشددة على "مواصلة النضال لضمان حقوق العمال والارتقاء بمستوى العمل البلدي حتّى دون مقر".



  
  
     
  
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