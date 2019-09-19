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عبيد البريكي يعتزل الحياة السياسية بسبب الصفر فاصل في الانتخابات الرئاسية !!

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - نشر الاربعاء 18 سبتمبر، رئيس حركة تونس للأمام عبيد البريكي تدوينة هنّأ من خلالها الفائزين في الانتخابات الرئاسية وأعلنت من خلالها أيضا قراره بالاستقالة من الحزب.

وتأتي استقالة البريكي بسبب نتائجه "المخيبة للامال" في الدور الأول للرئاسية حيث حقّق نتيجة 0.17 بالمائة وصوّت له 5799 ناخب.


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3 de 3 commentaires pour l'article 189394

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 09h 17m |           
فهم على بكري.

ثمّاش شجعان أخرين يعملو كيفو ؟؟؟ ماظاهرلي

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 09h 17m |           
لو أخذ باقي من كانوا مترشحين الذين حصلوا على صفر فاصل مثله لحفضوا أنفسهم من الفضيحة و خيبة أمل و تجمعوا وراء أحزاب في نفس إتجاههم و وحدوا صفوفهم لأفضل لهم

Belfahem  ()  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 09h 17m |           
أحسنت القرار وجاء في وقته وبسرعة وأتمنى أن ينسج على منوالك من لهم هذه العزيمة القوية في مثل هكذا نتائج مخيبة -



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