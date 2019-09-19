عبيد البريكي يعتزل الحياة السياسية بسبب الصفر فاصل في الانتخابات الرئاسية !!

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- نشر الاربعاء 18 سبتمبر، رئيس حركة تونس للأمام عبيد البريكي تدوينة هنّأ من خلالها الفائزين في الانتخابات الرئاسية وأعلنت من خلالها أيضا قراره بالاستقالة من الحزب.وتأتي استقالة البريكي بسبب نتائجه "المخيبة للامال" في الدور الأول للرئاسية حيث حقّق نتيجة 0.17 بالمائة وصوّت له 5799 ناخب.