صورة اليوم: رغم الاعاقة، تونسي يتمسك بحقه في الانتخاب

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 15 سبتمبر صورة لتونسي حامل لإعاقة وهو بصدد التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وعلّق رواد الفايسبوك على الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع " درس في حب الوطن وممارسة الواجب الوطني".