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صورة اليوم: رغم الاعاقة، تونسي يتمسك بحقه في الانتخاب

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 15 سبتمبر صورة لتونسي حامل لإعاقة وهو بصدد التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وعلّق رواد الفايسبوك على الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع " درس في حب الوطن وممارسة الواجب الوطني".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189144

Mandhouj  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 15h 13m |           
درس في الوعي



Présidentielles 2019
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