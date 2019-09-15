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تونس تعرب عن استنكارها وادانتها الشديدة للإعتداءات في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - تعرب تونس عن إستنكارها وإدانتها الشديدة للإعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.
وتؤكد تونس وفق بلاغ لوزارة الخارجية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها وإستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في المنشأتين، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، قوله إنه "عند الرابعة من صباح السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق (شرق) وهجرة (بلدة) خريص (التي تتبع محافظة الأحساء شرقي المملكة وتبعد عن العاصمة الرياض بنحو 150 كم)".

وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، بينما تضم خريص "حقل خريص" الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

بينما قالت فضائية الإخبارية السعودية (رسمية) إن إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم، مؤكدة أن إمدادات النفط مستمرة.

من جانبها، أعلنت جماعة "الحوثي" مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية بـ10 طائرات مسيرة، وفق بيان للناطق باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع.

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن "عملية الاستهداف تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار"، في إشارة لعمليات التحالف العربي في اليمن.

  
  
     
  
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