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الزبيدي يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - أدلى المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي الأحد 15 سبتمبر بصوته في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189141

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 13h 26m |           
واضح من الصورة وعلى خلاف الشاهد ومورو أن المافيا تخلت عن الزبيدي وتركته وحيدا فمن تحركات عدسات الاعلام نفهم ما يدور في الكواليس .



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