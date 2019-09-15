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اتحاد الشغل يكشف عن تجاوز خطير لصالح مرشّح للرئاسة في مركز اقتراع بسليانة

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - أعلن الأحد 15 سبتمبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه تم تسجيل تجاوز خطير في مركز الاقتراع البياض ببرقو من ولاية سليانة يتمثل في وجود أوراق عليها علامة واضحة في الخانة عدد 4.

وأشار الاتحاد في صفحته الرسمية إلى أن ذلك يمثّل ايحاء من شأنه أن يؤثر على عملية الاقتراع مؤكّدا أنه تم سحب هذه الأوراق وتحرير محضر في ذلك.


يذكر أن اتحاد الشغل يقوم بملاحظة سير العملية الانتخابية وخصص لذلك أكثر من 5000 نقابي في أغلب مراكز الاقتراع وأطلق خلية رصد مركزي في مهمة التنسيق وجمع الملاحظات.






  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189138

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 13m |           
,,قالك الاتحاد يراقب ب 5000 نقابي سير الانتخابات


Charles  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 13m |           
Sale *****

Amir1  ()  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 11m |           
المكتب التنفيذي حاسس روحو أكبر من الأحزاب ومن الدولة...ماهي الأحزاب عندها ملاحظينوكيف وصل هو لورقة الإقتراع؟ هل يريد الجراديون فعلا أن تكون تونس دولة تعددية ديمقراطية
بع د أن كانوا يزكون الجنرال الفار...ماذا سيكون موقفهم مع السفاح الذي لا يعترف بأحد غيره؟
أم هم فقط يتصيدون الإخلالات قصد التشكيك في العملية؟

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 05m |           
الاتحاد هذه المنظمة المنحرفة المشوهة ليس محل مصداقية او ثيقة ولو ما تقوله صحيح



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