اتحاد الشغل يكشف عن تجاوز خطير لصالح مرشّح للرئاسة في مركز اقتراع بسليانة

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- أعلن الأحد 15 سبتمبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه تم تسجيل تجاوز خطير في مركز الاقتراع البياض ببرقو من ولاية سليانة يتمثل في وجود أوراق عليها علامة واضحة في الخانة عدد 4.وأشار الاتحاد في صفحته الرسمية إلى أن ذلك يمثّل ايحاء من شأنه أن يؤثر على عملية الاقتراع مؤكّدا أنه تم سحب هذه الأوراق وتحرير محضر في ذلك.يذكر أن اتحاد الشغل يقوم بملاحظة سير العملية الانتخابية وخصص لذلك أكثر من 5000 نقابي في أغلب مراكز الاقتراع وأطلق خلية رصد مركزي في مهمة التنسيق وجمع الملاحظات.