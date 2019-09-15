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مورو يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - عبّر المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة النهضة في تونس عبد الفتاح مورو، الأحد، عن رغبته في أن يتحول الشعب إلى صاحب قرار نهائي، وأن يفهم الجميع بأن السلطة أصبحت بيده لا ورقا ولا خطابا ولا كتابة وإنما واقعا.

تصريحات مورو كانت لدى الإدلاء بصوته اليوم في مركز الاقتراع بمدينة المرسى بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.


وقال مورو "أنا سعيد بأداء هذا الواجب. واجب دستوري وواجب قانوني.. وأصبح من حقي وحق أمثالي الذين حرموا منه سابقا.. بموجب ثورة مات فيها عدد من شبابنا وجرح فيها العدد الآخر ."

وزاد "أنا سعيد بالعيش في تونس، هذا البلد الذي استطاع أن يحقق مسارا ديمقراطيا مرموقا من العالم، واستطاع أن يقيم وئاما وطنيا بين أفراده، وأبقى على التنوع وعلى التّعدد، وهما من سمات الحياة لا ينبغي أن نفرط فيها".

وأضاف مورو: "الانتخاب هو شكل من أشكال إزالة البغضاء بين المواطنين، لأن الاحتكام إلى الرأي العام، هو الذي ينبغي اتباعه ."

وتابع "أحيي روح المرحوم الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، الذي بموجب وفاته عين هذا الموعد لانتخابات سابقة لأوانه وروح زوجته التي توفيت صباح اليوم".

وأردف مورو، "أقول لأبناء تونس لا تنسوا هذا الواجب وهذا الحق، لأن في ذلك ضمان لاستمرار التحول الديمقراطي ومنع الانثناء على هذا المسار ومنع تعطيله".

وختم قائلا "من يغيب عن هذا الواجب كأنه لا يهتم بالشأن العام ."

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189135

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h 11m |           
في هذا اليوم التاريخي والمتميز نتقدم أولا بألف تحية وتحية لشهداء الثورة وجرحاها فلولاهم بعد تيسير الأسباب من الخالق ما شهدنا هذا اليوم الذي تمنح فيه الفرصة كاملة لشعبنا الطيب ليقرر مصير مستقبله بنفسه وبكل حرية .ثانيا يتبين على الأقل من الصورتين المنزلتين بالموقع تدافع عدسات التصوير على مورو والشاهد ومن غير المستبعد أن يكونا في الدور الثاني . وبعض المؤشرات تدفع نحو مورو ليكون الفائز في
النهاية .والدليل طبعا الضوء الأخضر من رأس حربة الدولة العميقة يعني منظمة رجال المال والأعمال والقادرة على وضع العصا في العجلة وتحظى بحق الفيتو كما تحظى بحق -دعه يمر -وكما تابعنا فان الدولة العميقة مقسمة ومشتتة بعد رحيل الرئيس السابق وتقدمت بعدة مرشحين انسحب منهم البعض وتمرد البقية ولكن سيجتمعون في الدور الثاني لقطع الطريق عن مورو .لكن دون احياء الموتى هذه المرة فالرقابة تبدو مشددة .



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