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يوسف الشاهد يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - قام المرشح الرئاسي يوسف الشاهد بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم الاحد بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى وسط حضور من انصاره ومراقبه.
كما شهد تصويت الشاهد حضورا اعلاميا بارزا.




  
  
     
  
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