يوسف الشاهد يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- قام المرشح الرئاسي يوسف الشاهد بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم الاحد بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى وسط حضور من انصاره ومراقبه.كما شهد تصويت الشاهد حضورا اعلاميا بارزا.