رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019



باب نات

- أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر واجبه الانتخابي صباح يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 بمكتب الاقتراع بالمدرسة الإعدادية 02 مارس 1934 بضاحية سيدي بوسعيد.وفِي تصريح إعلامي بالمناسبة، أكّد رئيس الدولة على أن قيم الجمهورية ومبادئ الدستور في فصله الثاني تنصّ على أن تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ممّا يجعل من الانتخاب حق وواجب.وجدّد رئيس الجمهورية دعوته التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه للتوجّه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشدّدا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثّل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعمًا للثقة في المستقبل وسيؤكد للعالم بأسره مضي بلادنا قدما في مزيد ترسيخ مسارها الديمقراطي وتركيز ديمقراطيتها الفتيّة.