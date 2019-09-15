رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي

Dimanche 15 Septembre 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر واجبه الانتخابي صباح يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 بمكتب الاقتراع بالمدرسة الإعدادية 02 مارس 1934 بضاحية سيدي بوسعيد.
وفِي تصريح إعلامي بالمناسبة، أكّد رئيس الدولة على أن قيم الجمهورية ومبادئ الدستور في فصله الثاني تنصّ على أن تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ممّا يجعل من الانتخاب حق وواجب.
وجدّد رئيس الجمهورية دعوته التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه للتوجّه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشدّدا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثّل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعمًا للثقة في المستقبل وسيؤكد للعالم بأسره مضي بلادنا قدما في مزيد ترسيخ مسارها الديمقراطي وتركيز ديمقراطيتها الفتيّة.
وفِي تصريح إعلامي بالمناسبة، أكّد رئيس الدولة على أن قيم الجمهورية ومبادئ الدستور في فصله الثاني تنصّ على أن تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ممّا يجعل من الانتخاب حق وواجب.
وجدّد رئيس الجمهورية دعوته التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه للتوجّه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشدّدا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثّل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعمًا للثقة في المستقبل وسيؤكد للعالم بأسره مضي بلادنا قدما في مزيد ترسيخ مسارها الديمقراطي وتركيز ديمقراطيتها الفتيّة.
En continu
- Hier 22:09 قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة
- Hier 12:47 رئاسية 2019...الانتخابات الرئاسية في أرقام
- Hier 11:13 ابتسم انك .. في تونس الخضراء
- Hier 09:47 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 23:35 يوسف الشاهد يهزم الزبيدي في نسب المشاهدة
- Hier 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- Hier 20:19 عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:57
|18:29
|15:47
|12:22
|06:01
|04:33
|
28°
|33°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-25
|35°-24
|34°-25
|32°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 842) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 898) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(105 154) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 367) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 429) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 013) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 807) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 438) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 669) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 067) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 995) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 977) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 447) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 49 343) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 287) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 036) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 216) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 208) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 962) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 917) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:mandhouj (France )
Sur: أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ذمة الله