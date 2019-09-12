الخطوط التونسية تنفي إجراء عقلة على طائرة تابعة لها في مطار ميونيخ

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - تنفي الخطوط التونسية نفيا قاطعا ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار مغلوطة مفادها أنه قد تمّ إجراء عقلة على طائرة تابعة لها في مطار ميونيخ الألماني لفائدة البنك الفرنسي التونسي، وتؤكّد أنه لا وجود لرحلة مبرمجة اليوم الخميس باتجاه ميونيخ.
كما تفيد الشركة في بلاغ تلقت باب نات نسخة منه , أن الطائرتين اللتين أمّنتا يوم أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2019 من ميونيخ الرحلة عدد TU543 باتجاه تونس والرحلة عدد TU6499 باتجاه جربة قد عادتا إلى وجهتيهما حسب البرمجة العادية .
كما تفيد الشركة في بلاغ تلقت باب نات نسخة منه , أن الطائرتين اللتين أمّنتا يوم أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2019 من ميونيخ الرحلة عدد TU543 باتجاه تونس والرحلة عدد TU6499 باتجاه جربة قد عادتا إلى وجهتيهما حسب البرمجة العادية .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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