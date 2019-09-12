في المدينة العتيقة تعرض سائحة للسلب والامن يطيح بالجاني

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- اطاح ليلة أمس أعوان فرقة الدوريات المترجلة بالإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي بإدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بنفر في العقد الثالث من العمر اعترض سبيل سائحة اجنبية بالمدينة العتيقة ثم سلبها قلادتها الذهبية وقد اعترف المتهم بفعلته ثم دل اعوان الأمن على مكان المسروق وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على مركز الامن الوطني بالقصبة نظرا لكون الواقعة من مرجع نظره ...