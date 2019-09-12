في المدينة العتيقة تعرض سائحة للسلب والامن يطيح بالجاني

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - اطاح ليلة أمس أعوان فرقة الدوريات المترجلة بالإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي بإدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بنفر في العقد الثالث من العمر اعترض سبيل سائحة اجنبية بالمدينة العتيقة ثم سلبها قلادتها الذهبية وقد اعترف المتهم بفعلته ثم دل اعوان الأمن على مكان المسروق وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على مركز الامن الوطني بالقصبة نظرا لكون الواقعة من مرجع نظره ...
En continu
- 09:52 التصويت الذكيّ
- 09:45 صورة بألف معنى
- 06:58 الرئيس الذي نريد
- 02:03 النهضة المظلومة..
- Hier 22:13 الباهاما.. 2500 مفقود جراء إعصار دوريان
- Hier 21:35 توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين تونس والعراق
- Hier 19:49 اجراءات جديدة للرفع من جودة خدمات ميناء رادس
- Hier 17:38 بين 26 و 26/26 ..
- Hier 15:54 كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:02
|18:34
|15:49
|12:23
|05:59
|04:30
|
29°
|31°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-24
|30°-23
|32°-23
|32°-24
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 480) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 406) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 98 415) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 217) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 239) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 773) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 689) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 640) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 686) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 587) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 669) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 781) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 355) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 575) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 47 898) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 023) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 049) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 876) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 43 847) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 706) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:kerker (France )
Sur: سيف الدين مخلوف: ألفة يوسف عندها جهل مركب ولطفي العماري قعد كان متاع أفلام