سيف الدين مخلوف: ألفة يوسف عندها جهل مركب ولطفي العماري قعد كان متاع أفلام

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- انتقد المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة عديد الشخصيات التونسية .وخص سيف الدين مخلوف بالذكر الأستاذة الجامعية ألفة يوسف والاعلامي لطفي العماري.وقال سيف الدين مخلوف أن ألفة يوسف لديها جهلا مركبا، مضيفا " لو يعرض كتابها حيرة مسلمة على لجنة لن تتحصل على أكثر من صفر على 20 ".وفي علاقة بملف الارهاب، قال سيف الدين مخلوف أن الارهاب في تونس صناعة مخابرات أجنبية.وأضاف بالقول " روايات لطفي العماري متاع الأفلام لا يصدقها أحد وسأكشف صناعة الارهاب عندما أصبح رئيسا للجمهورية.