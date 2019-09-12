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سيف الدين مخلوف: ألفة يوسف عندها جهل مركب ولطفي العماري قعد كان متاع أفلام

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - انتقد المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة عديد الشخصيات التونسية .
وخص سيف الدين مخلوف بالذكر الأستاذة الجامعية ألفة يوسف والاعلامي لطفي العماري.
وقال سيف الدين مخلوف أن ألفة يوسف لديها جهلا مركبا، مضيفا " لو يعرض كتابها حيرة مسلمة على لجنة لن تتحصل على أكثر من صفر على 20 ".
وفي علاقة بملف الارهاب، قال سيف الدين مخلوف أن الارهاب في تونس صناعة مخابرات أجنبية.

وأضاف بالقول " روايات لطفي العماري متاع الأفلام لا يصدقها أحد وسأكشف صناعة الارهاب عندما أصبح رئيسا للجمهورية.







  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188977

Kerker  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 12h 39m |           
أكتفي بقولي بأنّه شاب طموح له ثقافة سطحية في كافّة الميادين مثل معظم التّونسيّن و الأعراب بصفة عامّة، قليل الحنكة و الحكمة، له حماسة لا تتماشى مع الواقع، مغرور يكْنُف قلّة البلاغة بالإستفهام لا دراية له بعلم الإجتماع و لا إدراك له بأعماق المآرب.
إنّ سنغافور و هونكونغ و تايوان و كوريا الجنوبية دول مصنّفة بتنّين الشرق الأقصى لما تشهده من تطوّر و ازدهار إقتصادي و هي من إرادة الدّول العظمى بعد الحرب العالميّة الثّانية! فقد بأّروا بها كلّ الشّركات الممكّنة في الصّناعات الإلكترونية و التّكنولوجيا الحديثة. كان هدفهم الأوّل هو الحضور و مراقبة المحيط الهادي و ما يجاوره من سكّان. و هدفهم الثّاني كان إقتصادي بحت فموقع سنغافور الجغرافي تجعل منها البلد المفضّل لإنشاء محطّة فضائيّة و بحرية تربط
القارّات الأربعة الكبرى. ثمّ إنّ اليد العاملة مبخوسة بلا وجود حدّ للأجر الأدنى.
قل رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
ملاحظة لباب نات النّزاهة و عدم إخفاء ما لا يرضي النّفس من شيمة العلماء

Kerker  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 12h 08m |           
أكتفي بقولي بأنّه شاب طموح له ثقافة سطحية في كافّة الميادين مثل معظم التّونسيّن و الأعراب بصفة عامّة، قليل الحنكة و الحكمة، له حماسة لا تتماشى مع الواقع، مغرور يكْنُف قلّة البلاغة بالإستفهام لا دراية له بعلم الإجتماع و لا إدراك له بأعماق المآرب.
إنّ سنغافور و هونكونغ و تايوان و كوريا الجنوبية دول مصنّفة بتنّين الشرق الأقصى لما تشهده من تطوّر و ازدهار إقتصادي و هي من إرادة الدّول العظمى بعد الحرب العالميّة الثّانية! فقد بأّروا كلّ الشّركات الممكّنة في الصّناعات الإلكترونية و التّكنولوجيا الحديثة. كان هدفهم الأوّل هو الحضور و مراقبة المحيط الهادي و ما يجاوره من سكّان. و هدفهم الثّاني كان إقتصادي بحت فموقع سنغافور الجغرافي تجعل البلد المفضّل لإنشاء محطّة فضائيّة و بحرية تربط القارّات
الأربع الكبرى. ثمّ إنّ اليد العاملة مبخوسة ة بلا يوجد حدّ للأجر الأدنى.
ملاحظة لباب نات النّزاهة و عدم إخفاء ما لا يرضي النّفس من شيمة العلماء



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