زياد الهاني: لطفي المرايحي وضع نفسه تحت امرة لوبيات فساد الادوية

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في حوار عبر قناة الزيتونة ان المرشح الرئاسي لطفي المرايحي اثار جدلا واسعا بسبب تصريحاته حول الاقتصاد.
وقال زياد الهاني " برامج لطفي المرايحي السياسية جديرة بالاحترام وبالمناقشة لكن خوفي من شخصية المرايحي التي تثير كثيرا من الشكوك.
وتابع الهاني " المرايحي كان عنيفا برفضه تسليم كتاب اثناء مناظرة تلفزية وظهر عدوانيا بخلاف شعاره صوت العقل متابعا " لطفي المرايحي يلام عليه كذلك انه وضع نفسه تحت امرة لوبيات فساد الادوية بدعوته الى غلق احد المصانع".
وقال زياد الهاني " برامج لطفي المرايحي السياسية جديرة بالاحترام وبالمناقشة لكن خوفي من شخصية المرايحي التي تثير كثيرا من الشكوك.
وتابع الهاني " المرايحي كان عنيفا برفضه تسليم كتاب اثناء مناظرة تلفزية وظهر عدوانيا بخلاف شعاره صوت العقل متابعا " لطفي المرايحي يلام عليه كذلك انه وضع نفسه تحت امرة لوبيات فساد الادوية بدعوته الى غلق احد المصانع".
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Par:kamelnet ( )
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