زياد الهاني: لطفي المرايحي وضع نفسه تحت امرة لوبيات فساد الادوية

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي زياد الهاني في حوار عبر قناة الزيتونة ان المرشح الرئاسي لطفي المرايحي اثار جدلا واسعا بسبب تصريحاته حول الاقتصاد.وقال زياد الهاني " برامج لطفي المرايحي السياسية جديرة بالاحترام وبالمناقشة لكن خوفي من شخصية المرايحي التي تثير كثيرا من الشكوك.وتابع الهاني " المرايحي كان عنيفا برفضه تسليم كتاب اثناء مناظرة تلفزية وظهر عدوانيا بخلاف شعاره صوت العقل متابعا " لطفي المرايحي يلام عليه كذلك انه وضع نفسه تحت امرة لوبيات فساد الادوية بدعوته الى غلق احد المصانع".