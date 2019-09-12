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طرائف الانتخابات : ناجي جلول يُقنع المواطنين بانتخابه وأحدهم يرفع في وجهه صورة المرزوقي

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - تداولت الاربعاء 11 سبتمبر صفحات الفايسبوك، صورة للمترشّح المستقل للانتخابات الرئاسية ناجي جلول خلال احدى أنشطته لتقديم برنامجه الانتخابي.

وعوض الاستماع إليه ومعرفة برنامجه قام أحد المواطنين بالاقتراب من ناجي جلول ورفع في وجهه صورة أحد المنافسين له في سباق الرئاسة وهي صورة منصف المرزوقي.


ولم يبدي ناجي جلول انزعاجه مما أقدم عليه هذا المواطن بل تفاعل معه بابتسامة حتي أنه أثنى على المرزوقي حسب ما نقله عدد من الحاضرين.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188967

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 09h 33m |           
نتمنى أن تختفي هذه اللقطات في قادم الجولات الانتخابية مع ترسيخ ثقافة التعايش مع المختلف ونتدرب أكثر على الاستماع لكل الأفكار مهما كانت شعبوية أو عبثية أو لا نستسيغها فالتنوع من أصول مختلفة هو الذي صنع من المسلمين عباقرة العالم عبر التاريخ بل ومهندسين لعصر النهضة في أوروبا وكل ابداعات الحداثة اليوم كانت ثمرة تلك العقول المعرفية .وفن الاستماع يثري الفكر ويساهم في تشييد لما هو أفضل .



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