Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - تداولت الاربعاء 11 سبتمبر صفحات الفايسبوك، صورة للمترشّح المستقل للانتخابات الرئاسية ناجي جلول خلال احدى أنشطته لتقديم برنامجه الانتخابي.
وعوض الاستماع إليه ومعرفة برنامجه قام أحد المواطنين بالاقتراب من ناجي جلول ورفع في وجهه صورة أحد المنافسين له في سباق الرئاسة وهي صورة منصف المرزوقي.
ولم يبدي ناجي جلول انزعاجه مما أقدم عليه هذا المواطن بل تفاعل معه بابتسامة حتي أنه أثنى على المرزوقي حسب ما نقله عدد من الحاضرين.
وعوض الاستماع إليه ومعرفة برنامجه قام أحد المواطنين بالاقتراب من ناجي جلول ورفع في وجهه صورة أحد المنافسين له في سباق الرئاسة وهي صورة منصف المرزوقي.
ولم يبدي ناجي جلول انزعاجه مما أقدم عليه هذا المواطن بل تفاعل معه بابتسامة حتي أنه أثنى على المرزوقي حسب ما نقله عدد من الحاضرين.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: طرائف الانتخابات : ناجي جلول يُقنع المواطنين بانتخابه وأحدهم يرفع في وجهه صورة المرزوقي