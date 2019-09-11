يوسف الشاهد :أنصار أحد المترشحين سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- كتب المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد مساء الأربعاء التدوينة التالية:"احد المرشحين، بعد المناظرة التلفزية، مانيش باش نسميه اما متأكد كلكم باش تعرفوه. انصارو سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا بسلوكات ابعد ما تكون على الديمقرطية. ويبدو انو الاستقبال الطيب اللي لقيناه في الجهات الكل وجعهم ياسر. احنا هذا الكل ما يأثرش فينا. وهوما بارك الله فيهم على التنشيط الاضافي. ان شاء الله هيئة الانتخابات ما تحسبوش في نشاط الحملة 🙂"