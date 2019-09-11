يوسف الشاهد :أنصار أحد المترشحين سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - كتب المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد مساء الأربعاء التدوينة التالية:
"احد المرشحين، بعد المناظرة التلفزية، مانيش باش نسميه اما متأكد كلكم باش تعرفوه. انصارو سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا بسلوكات ابعد ما تكون على الديمقرطية. ويبدو انو الاستقبال الطيب اللي لقيناه في الجهات الكل وجعهم ياسر. احنا هذا الكل ما يأثرش فينا. وهوما بارك الله فيهم على التنشيط الاضافي. ان شاء الله هيئة الانتخابات ما تحسبوش في نشاط الحملة 🙂"
"احد المرشحين، بعد المناظرة التلفزية، مانيش باش نسميه اما متأكد كلكم باش تعرفوه. انصارو سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا بسلوكات ابعد ما تكون على الديمقرطية. ويبدو انو الاستقبال الطيب اللي لقيناه في الجهات الكل وجعهم ياسر. احنا هذا الكل ما يأثرش فينا. وهوما بارك الله فيهم على التنشيط الاضافي. ان شاء الله هيئة الانتخابات ما تحسبوش في نشاط الحملة 🙂"
3 de 3 commentaires pour l'article 188941
En continu
- 17:38 بين 26 و 26/26 ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:03
|18:36
|15:50
|12:23
|05:58
|04:30
|
26°
|26°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|26°-24
|30°-24
|30°-23
|32°-23
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 371) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 243) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 89 044) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 186) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 209) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 742) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 655) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 404) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 57 874) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 574) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 980) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 705) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 333) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 873) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 466) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 46 434) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 45 996) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 823) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 452) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 42 446) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: سيدي بوزيد: عبير موسي تتعهد بأن تجعل تونس دولة القانون والمؤسسات