Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Al Neel  

يوسف الشاهد :أنصار أحد المترشحين سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - كتب المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد مساء الأربعاء التدوينة التالية:
"احد المرشحين، بعد المناظرة التلفزية، مانيش باش نسميه اما متأكد كلكم باش تعرفوه. انصارو سيبو الحملة متاعهم. وتفرغو للتشويش على أنشطة حملتنا بسلوكات ابعد ما تكون على الديمقرطية. ويبدو انو الاستقبال الطيب اللي لقيناه في الجهات الكل وجعهم ياسر. احنا هذا الكل ما يأثرش فينا. وهوما بارك الله فيهم على التنشيط الاضافي. ان شاء الله هيئة الانتخابات ما تحسبوش في نشاط الحملة 🙂"





  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188941

Kamelnet  ()  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 19h 14m |           
✌🌴⁦🇹🇳⁩14⁦🇹🇳⁩🌴✌......😎😃

Karimyousef  (France)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 18h 53m |           
Aucun candidat n'est parfait,mais malgré tout il reste le meilleur.
Honnête et droit ,il a été harcelé pendant deux par le clan de Sebssi et l'UGTT et il a tenu bon.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 18h 31m |           
واضح أنه يقصد حمة مشاكل .



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