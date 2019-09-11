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حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يترك حرية الإختيار لقواعده في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - نشرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا و ضحت فيه موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و هذا نص البيان:

المؤتمر من أجل الجمهورية
الهيئة السياسية


تونس في 11 سبتمبر 2019

بيان
الموقف من الانتخابات الرئاسية 2019

اجتمعت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمقر المركزي للحزب و ذلك يوم 10/9/2019 و نظرت في آخر استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6/10/2019 ، كما نظرت في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2019 ، و تصادقت الهيئة على الموقف التالي :
للتداول حول مجريات الساحة الوطنية و خصوصا في علاقة مع ما أعلنت عليه الحكومة مؤخرا من اعتزام شن حرب على الفساد ، وانتهت إلى ما يلي :
1 - تذكّر الهيئة السياسية للحزب بموقفها السابق بعدم تقديم مترشح عن الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام و ذلك حرصا من الحزب على عدم المساهمة في مزيد تشتيت القوى الوطنية المؤيدة لاستحقاقات ثورتنا المجيدة .
2 – تأسف الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لعدم توصل الأحزاب التي نتقاسم معها المشترك الوطني الى التوافق حول مرشح واحد و اكتفاء المترشحين عن هذه الأحزاب بمطالبة بعضهم البعض بالتنازل عن ترشحهم و ذلك بحثا عن المصالح الضيقة و البحث عن التموقع على حساب المشروع الوطني .
3 – قررت الهيئة السياسية ترك حرية الاختيار لقواعدها و منخرطيها مع دعوتهم الى التقيد بالتصويت لفائدة المترشحين الذين يعبرون صراحة عن التزامهم في برامجهم بالدفاع عن استحقاقات الثورة و تعهدهم بالعمل الجاد لتفكيك منظومة الاستبداد و الفساد .
4 – تعبر الهيئة السياسية عن قلقها من المناخ السياسي الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الذي يتميز بسطوة المال السياسي الفاسد و غياب تغطية اعلامية متوازنة و انعدام تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين و تعدد التجاوزات المرتكبة في ظل صمت مطبق من الهياكل المكلف بالرقابة و هو ما من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات.
عن الهيئة السياسية
الرئيس
الأستاذ سمير بن عمر


  
  
     
  
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