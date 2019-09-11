حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يترك حرية الإختيار لقواعده في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - نشرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا و ضحت فيه موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و هذا نص البيان:
المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الهيئة السياسية
تونس في 11 سبتمبر 2019
بيان
الموقف من الانتخابات الرئاسية 2019
اجتمعت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمقر المركزي للحزب و ذلك يوم 10/9/2019 و نظرت في آخر استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6/10/2019 ، كما نظرت في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2019 ، و تصادقت الهيئة على الموقف التالي :
للتداول حول مجريات الساحة الوطنية و خصوصا في علاقة مع ما أعلنت عليه الحكومة مؤخرا من اعتزام شن حرب على الفساد ، وانتهت إلى ما يلي :
1 - تذكّر الهيئة السياسية للحزب بموقفها السابق بعدم تقديم مترشح عن الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام و ذلك حرصا من الحزب على عدم المساهمة في مزيد تشتيت القوى الوطنية المؤيدة لاستحقاقات ثورتنا المجيدة .
2 – تأسف الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لعدم توصل الأحزاب التي نتقاسم معها المشترك الوطني الى التوافق حول مرشح واحد و اكتفاء المترشحين عن هذه الأحزاب بمطالبة بعضهم البعض بالتنازل عن ترشحهم و ذلك بحثا عن المصالح الضيقة و البحث عن التموقع على حساب المشروع الوطني .
3 – قررت الهيئة السياسية ترك حرية الاختيار لقواعدها و منخرطيها مع دعوتهم الى التقيد بالتصويت لفائدة المترشحين الذين يعبرون صراحة عن التزامهم في برامجهم بالدفاع عن استحقاقات الثورة و تعهدهم بالعمل الجاد لتفكيك منظومة الاستبداد و الفساد .
4 – تعبر الهيئة السياسية عن قلقها من المناخ السياسي الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الذي يتميز بسطوة المال السياسي الفاسد و غياب تغطية اعلامية متوازنة و انعدام تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين و تعدد التجاوزات المرتكبة في ظل صمت مطبق من الهياكل المكلف بالرقابة و هو ما من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات.
عن الهيئة السياسية
الرئيس
الأستاذ سمير بن عمر
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