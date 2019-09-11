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كمال مرجان لقناة العربية: أنا مؤتمن على حياد الادارة وانجاح الانتخابات

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - خص رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان الثلاثاء 10 سبتمبر قناة العربية بحوار خاص تطرق خلاله الى عديد المواضيع كالأمن والانتخابات وحياد الإدارة في العملية الانتخابية.

وقال كمال مرجان " أنا مؤتمن على حياد الادارة وانجاح الانتخابات"، متعهدا بأن تجرى الانتخابات في أفضل الظروف الديمقراطية.
وتابع كمال مرجان " الهاجس الاقتصادي هو التحدي الأكبر للحكومات التونسية ونحن نسير على الخط الصحيح للإصلاح والتدارك".





  
  
     
  
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