كمال مرجان لقناة العربية: أنا مؤتمن على حياد الادارة وانجاح الانتخابات

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- خص رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان الثلاثاء 10 سبتمبر قناة العربية بحوار خاص تطرق خلاله الى عديد المواضيع كالأمن والانتخابات وحياد الإدارة في العملية الانتخابية.وقال كمال مرجان " أنا مؤتمن على حياد الادارة وانجاح الانتخابات"، متعهدا بأن تجرى الانتخابات في أفضل الظروف الديمقراطية.وتابع كمال مرجان " الهاجس الاقتصادي هو التحدي الأكبر للحكومات التونسية ونحن نسير على الخط الصحيح للإصلاح والتدارك".