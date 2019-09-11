كمال مرجان يعاين الاضرار بمنازل متساكني حي المستقبل في اريانة ويعد بجبر الاضرار

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - تحول رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان يتحول الى حي المستقبل باريانة وتحادث مع عدد من العائلات المتضررة وعاين الاضرار التي لحقت محلاتهم السكنية، وتدخلات اعوان الحماية المدنية وعمليات شفط المياه.
وكلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بالتنقل الى هذا الحي كما وعد المتساكنين بجبر الاضرار وتحسين ظروف عيشهم وتهيئة الحي.
كما كلف وزير التجهيز ووزير البيئة بالتحول الى حي المستقبل باريانة من اجل ايجاد الحلول السريعة والناجعة لعودة الحياة الطبيعية في هذا الحي والتدخل من اجل تهيئة الحي حتى لا تتكرر هذه الفياضانات.
كما قرر كمال مرجان عقد مجلس وزاري عاجل لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة لفائدة هذا الحي والاحياء الاخرى التي تضررت من تهاطل الامطار .
وقد شهدت عدة ولايات ،أمس الثلاثاء، تساقط كميات هامة من الامطار خلفت اكتظاظا مروريا وانقطاعا بعدد من الطرقات و تجمعات للمياه ببعض المناطق وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في وقت دعت فيه الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى اليقظة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطار.
وكلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بالتنقل الى هذا الحي كما وعد المتساكنين بجبر الاضرار وتحسين ظروف عيشهم وتهيئة الحي.
كما كلف وزير التجهيز ووزير البيئة بالتحول الى حي المستقبل باريانة من اجل ايجاد الحلول السريعة والناجعة لعودة الحياة الطبيعية في هذا الحي والتدخل من اجل تهيئة الحي حتى لا تتكرر هذه الفياضانات.
كما قرر كمال مرجان عقد مجلس وزاري عاجل لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة لفائدة هذا الحي والاحياء الاخرى التي تضررت من تهاطل الامطار .
وقد شهدت عدة ولايات ،أمس الثلاثاء، تساقط كميات هامة من الامطار خلفت اكتظاظا مروريا وانقطاعا بعدد من الطرقات و تجمعات للمياه ببعض المناطق وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في وقت دعت فيه الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى اليقظة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطار.
1 de 1 commentaires pour l'article 188921
En continu
- Hier 21:34 مباراة ودية : هزيمة تونس امام كوت ديفوار 2/1
- Hier 19:28 فن الممكن وفن الغباء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:03
|18:36
|15:50
|12:23
|05:58
|04:30
|
29°
|29°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-23
|30°-23
|30°-23
|32°-23
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 320) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 142) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 167) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 83 863) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 197) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 724) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 634) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 311) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 57 156) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 556) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 623) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 689) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 317) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 865) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 490) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 45 977) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 804) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 43 811) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 343) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 609) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:karimyousef (France )
Sur: في البرلمان الفرنسي : نائب يندّد بايقاف القروي ... والحكومة الفرنسية تؤكّد احترام فرنسا لسيادة تونس واستقلالية مؤسساتها