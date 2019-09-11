كمال مرجان يعاين الاضرار بمنازل متساكني حي المستقبل في اريانة ويعد بجبر الاضرار

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- تحول رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان يتحول الى حي المستقبل باريانة وتحادث مع عدد من العائلات المتضررة وعاين الاضرار التي لحقت محلاتهم السكنية، وتدخلات اعوان الحماية المدنية وعمليات شفط المياه.وكلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بالتنقل الى هذا الحي كما وعد المتساكنين بجبر الاضرار وتحسين ظروف عيشهم وتهيئة الحي.كما كلف وزير التجهيز ووزير البيئة بالتحول الى حي المستقبل باريانة من اجل ايجاد الحلول السريعة والناجعة لعودة الحياة الطبيعية في هذا الحي والتدخل من اجل تهيئة الحي حتى لا تتكرر هذه الفياضانات.كما قرر كمال مرجان عقد مجلس وزاري عاجل لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة لفائدة هذا الحي والاحياء الاخرى التي تضررت من تهاطل الامطار .وقد شهدت عدة ولايات ،أمس الثلاثاء، تساقط كميات هامة من الامطار خلفت اكتظاظا مروريا وانقطاعا بعدد من الطرقات و تجمعات للمياه ببعض المناطق وتسرب المياه إلى عدد من المنازل في وقت دعت فيه الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى اليقظة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إثر نزول كمّيات هامّة من الأمطار.