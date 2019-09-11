الداخلية: التحويرات والتعيينات الأخيرة لا علاقة لها بالحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للرئاسة

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - أكدت اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 وزارة الداخلية أن حركة النقل الأخيرة لا علاقة لها بالحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للرئاسة.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله حول إدخال عدد من التحويرات والتعيينات بوزارة الداخلية على مستوى عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني بدعوة أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت إحتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية.
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وشددت الوزارة على أن هذه النقل جاءت في إطار الحركات الدورية الروتينية السنوية بغاية تفعيل العمل الأمني بهذه المناطق كما تؤكد أنها تندرج في إطار الحركات الدورية بكل الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والمبنية أساسا على تقييم موضوعي ودوري لأداء مختلف الهياكل.
وأشارت إلى أن حركة النقل هذه تم إعدادها قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية، علما وأن هذه التحويرات ليست بالجديدة ولم تقتصر على ظرف دون آخر وهو ما يفند إرتباطها بأي طرف أو أي مناسبة كانت.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله حول إدخال عدد من التحويرات والتعيينات بوزارة الداخلية على مستوى عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني بدعوة أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت إحتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا: الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة بوزارة الداخلية
وشددت الوزارة على أن هذه النقل جاءت في إطار الحركات الدورية الروتينية السنوية بغاية تفعيل العمل الأمني بهذه المناطق كما تؤكد أنها تندرج في إطار الحركات الدورية بكل الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والمبنية أساسا على تقييم موضوعي ودوري لأداء مختلف الهياكل.
وأشارت إلى أن حركة النقل هذه تم إعدادها قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية، علما وأن هذه التحويرات ليست بالجديدة ولم تقتصر على ظرف دون آخر وهو ما يفند إرتباطها بأي طرف أو أي مناسبة كانت.
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Par:mnasser57 (Austria )
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